Szerencsésebbek még emlékezhetnek azokra az időkre, amikor a legenda, Walter Röhrl még aktívan kente a legfrissebb versenytechnikának. Fiatalabbaknak is élő legenda a volt ralipilóta, aki Fiattal, Opellel Lanciával és Audival is komoly helyezéseket ért el a rali világbajnokságban és számos egyéb motorsport szakágban is. Idén töltötte 74. születésnapját a német versenyző, különleges meglepetésben részesült.

Amikor 1980-ban megszerezte első rali világbajnoki címét, rövid időre visszavonult, hogy a Porsche fejlesztőcsapatát segítse. Nem tartott sokáig, 1981 májusában, vagyis szinte pontosan 40 évvel ezelőtt újra rajthoz állt Christian Geistdoerfer navigátorral méghozzá egy frissen fejlesztett turbómotoros Porsche 924 Carrera GTS-sel. Azzal, amit most újra vezethetett.

Születésnapja reggelén lepte meg a Porsche Múzeum és az autó eredeti fejlesztéséért felelős Roland Kussmaul, hogy Walter Röhrl újra találkozhasson egykori versenyautójával. Nem is csak a találkozás volt benne a meglepetésben, hiszen az autót teljes mértékben felkészítették egy újabb csapatásra, immáron 40 évesen ismét a fák között száguldhatott, a legenda pedig nem igazán vette el a gázt a muzeális értékű veteránban.

Akárcsak eredetileg, most is egy teljes csapat készítette fel a GTS-t. Roland Kussmaul személyesen irányította az autó üzembe helyezését, majd ő maga vitte el az első körre a Porsche tesztpályáján. Miután a GTS majdnem 40 éve állt, alaposan át kellett vizsgálni. Általánosan jó állapotban tartották, miután a Porsche Múzeum kiállítási darabjaként szerepel, de évek óta nem volt beindítva a motorja.

Saját maguk is meglepődtek, hogy a Porsche 2,0 literes turbómotorja mennyire jó állapotú. A belső alkatrészekhez nem kellett nyúlni, a hűtőrendszer és a KKK 26 turbó is tökéletes állapotban volt. Kicserélték a gyertyákat, feszítőket és szíjakat, feltöltötték olajjal és hűtővízzel, teljesen új verseny kuplungot kapott, új féktárcsákat és fékbetéteket, valamint a fékolajat is lecserélték.

Végezetül friss gyártású, de az 1980-as években használt mintázatú, 255/55 R15-ös Pirelli abroncsokat kapott, hogy minden a lehető legbiztosabb legyen, amikor a legenda kézhez kapja az autót. Születésnapja reggelén érte a lehetőség, hogy 40 év után újra visszaülhessen a Porsche volánja mögé és verethessen vele egy kiadósat a fák között. Valahogy így akarunk ünnepelni majd mi is 70 fölött.