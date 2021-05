Tökéletesen tükrözi a neve azt, amiről híres lett a Viper. Amerika egyik legismertebb izomautója, mely leginkább a szupersportautók között szerepelhetett volna, nem volt épp kezes bárány. Bődületes erejével csak azok tudtak igazán bánni, akik kellő alázattal álltak elé, és ők sem mindig. Éppen ezért kevés, ami egyben is maradt és lehetséges, hogy ez a példány sem azért futott csak 5390 kilométert, mert jó üzletnek tűnt megtartani, hanem a félelem miatt.

Egy rendes autóőrült persze semmitől nem retteg, a Viper mégis a legbiztosabb sofőrökre is képes volt ráijeszteni. Akárcsak korábban a Shelby Cobra és nagyjából az is volt a terv, hogy ahhoz hasonló, de modern izomautót készítsenek. A “Team Viper” fejlesztőcsapatnak egy szupersportautók között is ütőképes autó volt a feladatuk, erre 70 millió dolláros keretet kaptak.

Mivel a Lamborghini ekkor, 1988-ban még a Chrysler kezében volt, a Viper fejlesztőinek komoly segítséget nyújtottak. Segítettek kifejleszteni a Viper új V10-es motorját, amivel szinte minden korabeli izomautónál magasabb ligában játszott. 1989-ben mutatták be az első prototípust még V8-as motorral, de 1991-ben Carroll Shelby már egy V10-es prototípussal vezette fel az Indianapolis 500 versenyzőit.

Komoly munkát végzett a dizájn részleg, a műszaki tartalomhoz képest viszont talán túl csinosra is sikerült a Viper karosszériája. Elkövettek néhány igazán érdekes lépést is. A V10-es kipufogóit oldalt vezették ki a küszöbökön, a Roadster pedig elcsomagolható vászontetőt kapott és az oldalablakokat teljesen kihagyták. Ha kellett, műanyag ablakokat lehetett felzippzárazni.

1996-ban a frissítéssel levehető keménytetőt és hagyományosan lehúzható üvegablakokat kapott a Roadster is, a kipufogóját pedig hátrafelé vezették ki. 8,0 literes V10-es motorja az RT/10 kivitelben első körben 415, majd a gyártás vége felé már 450 lóerőre volt képes, mindezt hatfokozatú kézi váltón keresztül a hátsó kerekeken teljesíti a fotókon látható autó is, kipörgésgátló nélkül. Csak a motor 323 kilót nyom a csinos karosszéria belsejében.

A frissítés utáni RT/10-esből, 545 darab készült és csak 178 darab kapta ezt a rikító Race Yello sárga árnyalatot. Ez a tökéletes állapotú, utolsó éves, vagyis 2002-es példány Floridában keresi új gazdáját és a pálmafák tövében nem is mutathatna tökéletesebben egy ilyen sárga Viper a 18 colos krómozott felnijein.