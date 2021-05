Kerek születésnapokon illik valami emlékezetest csinálni. A Toyota például úgy döntött, hogy a Prius észak-amerikai forgalmazásának huszadik évfordulójára raliautót épít a hibrid spórkocsiból.

A projektet az a Kyle Steinkamp vezette, aki korábban több Toyota modellből (pl. az idétlenül aránytalan, ám a Lotus Elise-ben is szolgálatot teljesítő zseniális, 1,8 literes, 180 lóerős 2ZZ-GE erőforrással szerelt Matrix XRS-ből, vagy az előző generációs Corollából) is épített már versenyautót.

Azokhoz képest a Prius értelemszerűen hibrid hajtásláncában jelentette a legnagyobb eltérést, de pont ezért izgalmas kihívásnak tekintették, és belevágtak.

Az átalakított Priushoz több Toyota típusból válogattak cserealkatrészeket. A keréktárcsák maradtak a gyári 15 colosak, ám az eredeti, alacsony gördülési ellenállású utcai abroncsokat a Cooper durva mintázatú murvagumijaira cserélték. Az első futóműben a rugók a Camry-ből, a rugóstagok a RAV4-ből, hátul a rugók az Avalonból, a lengéscsillapítók pedig a RAV4 TRD sport-szabadidőjárműből származnak. Ezen kívül lecserélték a fékbetéteket is, de a futómű többi eleme az eredeti gyári Priusé.

Bár a rali Priusba egy, az FIA által engedélyezett bukócső-rendszert is beépítettek, a versenyzéshez felesleges alkatrészek (ülések, zajszigetelés, kárpitok) eltávolítása után az autó menetkész tömege végül 227 kilogrammal lett kisebb, mint a széria verzióé: mindössze 1270 kg lett a modell versenysúlya.

Amihez nem nyúltak az amerikai mérnökök, az az összkerékhajtású, 122 lóerős, öntöltő hibrid hajtáslánc, amely egy igen takarékos és hatékony (termikus hatásfok: 40 százalék) 1,8 literes, 97 lóerős Atkinson-ciklusú benzinmotorból, egy 72 lóerős első, és egy 7 lóerős hátsó villanymotorból áll. Utóbbi 10 és 70 km/h közötti sebességnél kapcsol be, ha az autó azt érzékeli, hogy az első kerekek tapadása csökken. Bár a raliautónál némileg módosítottak a hajtáson, komolyabb teljesítménynövelésen nem gondolkozott a fejlesztőcsapat, mert az nagyobb hűtési kapacitást igényelt volna. Az elképzelést azonban nem vetették el: a következő szezonra alighanem meg is csinálják.

Az autó épp elkészült a május elején megrendezett Olympus Forest Rally-ra. Itt versenyen kívül, „bemutató” kategóriában nevezték, magyarul pontot nem szerezhetett. Az Amerikai Rally Szövetség technikai felügyelői kezdetben a Prius nagyfeszültségű nikkel-metál hidrid akkumulátorának biztonsága miatt aggódtak, Steinkamp és csapata ezért beépített egy főmegszakítót, amellyel egy szempillantás alatt áramtalanítható az autó.

„Nagyon elégedettek vagyunk a kocsi teljesítményével. Néhány olyan módosítást is végrehajtottunk a futóműben, amit korábban még nem csináltunk, de szerencsére jól sültek el a változások. Tartósság szempontjából is kifejezetten erősnek tűnik a Prius, nagyon bíztunk a további szereplésében” – nyilatkozta a futam után Steinkamp, aki azt is elárulta, hogy a halk hibrid hajtás miatt majdnem elgázoltak egy szarvast, amely az út közepén álldogált – egy hagyományos, üvöltő raliautó elől nyilván hanyatt-homlok menekült volna az állat. Így viszont az is kiderült, hogy extrém manőver során is stabil és irányítható marad a Toyota Prius.