Ha mindig is arra vágytál, hogy egy zsír új Lada Samara tulajdonosa legyél, ennél közelebb valószínűleg nem fogsz hozzá kerülni. Berci bácsi jó hosszú ideje garázsba zárta ezt az időkapszulát, amely most eladó. A kérdés csak az, hogy kinek ér ennyit egy Samara, amely még nem veterán, nem is ritka, és a hatás, amit ma egy ezerkettes Zsiguli kivált, ebben a modellben még nincs meg? A cikk végén lehet szavazni.

“Berci bácsi sok-sok év munka után, a 80-as években úgy döntött, hogy megenged magának egy új autót. 1988-ra ez meg is valósult, egy szép Lada Samara személyében, amit akkoriban Pestről tudott elhozni. Nagyon megszerette, és mivel Berci bácsi egyszerű és spórolós ember volt mindig, az autó pedig drága, ezért csak vasárnaponként használta és nagyon vigyázott rá. 2017-ig sikerült menni vele 28 ezer km-t, tehát be sem lett igazán járatva, de Ő úgy döntött, hogy inkább busszal jár tovább. Azóta békésen pihen ez a zsír verda egy fedett garázsban, az üléshuzatok alatt makulátlan minden, sehol egy karc vagy szakadás, rozsdát meg még fényképen sem látott soha ez a járgány.

Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy van egy bejáratós Ladája, amely nem 70 vagy 80, de nem is 95, hanem 100 százalékban gyári állapotban van. Ha most ezt látja a leendő gazdája, innen is üzenjük neki, hogy 1 millió forintért elviheti és birtokába veheti ezt a szépséget. Addig vigyázva lesz rá egy kényelmes meleg garázsban!”

Lada Samara A Samarával a Lada a klasszikus, Fiat 124-re épülő széria sikerére kívánt építeni és egy olyan autót létrehozni, mely robusztus felépítésű, olcsón fenntartható és modern kinézetű. A kocsi háromféle karosszériával készült, volt belőle három- és ötajtós ferdehátú, valamint négyajtós szedán. Szintén háromféle benzinmotorral szerelték: 1,1 literes, 1,3 literes és 1,5 literes változatban volt elérhető.

A hirdető azt írja, hogy egy hasonló 29 000 km-rel, felújítva (tehát nem gyári állapotban) durván 9000 euróba kerül, szóval ez egy elég jó befektetés lehet, ha valaki lát benne fantáziát. Egyébként ez az 1 milliós ár valóban nem elrugaszkodott, ugyanis ennél csak drágábban találtunk mi is hasonló állapotú és futásteljesítményű Samarákat a külföldi és hazai használt autós portálokon.