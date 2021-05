Tojoda Szakicsi, a Toyota alapítójának 100. születésnapjára rukkolt elő a márka luxusszedánjával, a Centuryvel, ami magyarra fordítva századot jelent, utalva a különleges alkalomra. Hosszú ideje a Toyota zászlóshajója a típus, és annak ellenére, hogy már a ’60-es évek vége óta gyártják, még csak a harmadik generációt tapossa, ennek ellenére népszerű Nyugaton is.

Néhány évvel ezelőtt a Car Throttle oldalán gengszterlimuzinként harangozták be a Centuryt, ami nem mellesleg nemcsak az apropója miatt egyedülálló, hanem abban az értelemben is, hogy Japánban ez az első modell, amibe V12-es motor került.

Kezdetben mindennek ellenére hányattatott sorsuk volt, a kereskedések egyszerűen nem tudtak megszabadulni tőlük, mert csakis a legfőbb elitnek, többek között diplomatáknak szánták. Más étosz is rejtőzött mögötte, mint például egy S-osztályos Mercedes-Benz vagy egy Rolls-Royce mögött. Ezután magasabb fokozatra kapcsolt a Century, így manapság már nem csupán egy státuszszimbólum.

A Roads Untraveled csapata ki is próbálhatott egy ilyet nemrégiben:

1997-ben látványos frissítésen esett át a Century, ami nemcsak a karosszériát érintette, hanem azt is, ami alatta rejtőzik. Ekkora kapta meg a V12-es hajtást, ami 5,0 literes és 276 lóerős teljesítményre képes. Legalábbis papíron, mert a gyakorlatban a 300 lóerő sem elképzelhetetlennek, hiába kötöttek íratlan megállapodást a teljesítmény kapcsán egymás között a japán autógyártók – mutat rá portréjában a Carscoops.

Azon kevés autók egyike a Century, melyben az autó hátsó része nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen az volt a lényeg, hogy aki hátul ül, az érezze magát kényelmesen a nagy luxusban. Ebben is tudott újat mutatni Japán azzal, hogy az üléseknél bőr helyett gyapjút alkalmazott, amikbe masszírozó funkciót is rejtettek. Lehetőség volt tévézni, kazettát vagy CD-t hallgatni (hahó, ’90-es évek!), ehhez pedig akár úgy is állíthatóak az ülések, hogy kényelmesen megnyújtóztathassuk fáradt végtagjainkat.