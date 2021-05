Kevésbé értett és ismert sportautóból is rengeteget látott már a történelem. Egyesek fel-felbukkannak és vannak olyanok, amiket teljesen elfelejt a közönség. Az Urraco valahol a kettő határán van. Kellően ritka már ahhoz, hogy értékes legyen, de valahogy sosem volt annyira érdekes, hogy konkrét vágy tárgyát képezze. Egy Lamborghini azért mégiscsak Lamborghini, gondolhatnánk, de a Miura árnyékából végtelenül nehéz volt kitűnni.

Ahogy a Lamborghini többi modellje, úgy az Urraco is egy harci bikáról kapta a nevét. Pozíciójából fakadóan nem nevezhető a Miura utódjának. Sokkal inkább belépőmodellként szerepelt, amit mérete és motorkínálata is jól mutat. Míg a Miura V12, addig az Urraco csak V8-as motort kaphatott és a bővebb használhatóság érdekében 2+2 ülésesként álmodták meg, vagyis hátul is elfértek még ketten.

Marcello Gandini formatervével a kortársakhoz nagyon hasonlóan szerepelt az Urraco. A Ferrari Dino és a Maserati Merak mellett lényegében a harmadik ikernek látszott, nagy valószínűséggel pont ezért nem lett egyik modell sem igazán jellegzetes és kiugró, de az idő minden megszépít és főleg megritkít, így az Urraco ma elég ritka ahhoz, hogy értékes és érdekes lehessen.

Csak V8-as motorokkal készült 2,0, 2,5 és 3,0 literes hengerűrtartalommal, a csúcsot a P300-as, négy vezérműtengelyes, négy dupla Weber karburátoros verzió jelentette. Éppen egy ilyet kínálnak most licitre, amitől még inkább érdekes lehet. Ennek az autónak a motorját teljesen felújították, picit fel is fúrták, hogy nagyobb dugattyúkat fogadhasson, most 250 lóerőre képes csak hátsó keréken. Kicserélték a váltóját is, az ötfokozatú szerkezet most tökéletesen működik.

2017-ben teljesen felújították, mivel nem féltett kincsként kezelték korábban. A karosszériamunkát épp a Bertone dizájn stúdió végezte, kicserélték a taposó lemezeket, kilakatolták a motorteret és a sárvédőket is. Felújították a bukólámpákat és az utasteret is, teljesen új kipufogórendszert kapott és új, de klasszikus futófelületű és kinézetű Pirelli Cinturato abroncsokat.

Libanonban kezdte életét 1975-ben, majd a 80-as évek közepén importálták Amerikába. A P300-ból összesen 205 darab készült és ezért az autóért valaki most kicsit több mint 20 millió forintot adna, ami megtisztelő, de egy ilyen és ennyire jó állapotú klasszikus Lamborghini többet is érhet. Az Urraco karosszériáját egyébként egészen 1988-ig használta a Lamborghini, miután utódja, a Silhouette és a Jalpa is erre épült messze nem ennyire harmonikus és csinos formatervvel.