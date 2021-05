1939-ben még merőben más erők mozgatták az emberiséget, de a gyorshajtás és a közlekedési szabályok be nem tartása már akkor is probléma volt. Az Egyesült Államokban akadt elég erős és gyors autó ahhoz, hogy ez a veszély mindennapos problémát jelentsen, és a sebességmérő radarok, az automataként csekket küldő rendszerek még csak sci-fi írók regényeiben voltak jelen.

Hogy lehetne akkor visszaszorítani a szabálysértő viselkedést? Erre a kérdésre adott mai szemmel furcsa választ egy próbálkozás Memphis városban. Az elképzelés szerint a törvénytelenül hajtók speciális, megkülönböztető rendszámot kaptak volna, ami már messziről hirdeti, hogy renitens autóssal állunk szembe. Információ lett volna ez a járőröknek és a többi közlekedőnek, a koponya elég egyértelmű jelzés, ahogy a “traffic-law violator (törvénysértő közlekedő)” felirat is.

Az ötletet végül nem vezették be, talán már akkor is túl meredeknek tűnt így megbélyegezni autósokat, arról nem is beszélve, hogy egyesek büszkén csavarozták volna fel a fekete, koponyás rendszámot.