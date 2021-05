A pénzszállító autók leginkább furcsa balesetek, nyitva hagyott ajtóból ömlő pénz, elfelejtett zsákok miatt kerülnek a hírekbe. A filmbe illő rablások nagyon ritkán történnek meg, de a világ veszélyesebb felén azért van rá példa.

Dél-Afrikában például az elmúlt napokban történt egy drámai eset, fegyveres rablók próbálták eltulajdonítani a pénzszállítmányt, és láthatóan nem terveztek túszokat ejteni. Egy ablakra leadott pontos lövéssel kezdődött a támadás, aminek intenzitása csak erősödött az idő elteltével.

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q