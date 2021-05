Magyarországon vélhetően nem cseng ismerősen a HSV rövidítés, de aki látott már versenyt az ausztrál Supercarsban, ott találkozhatott a Holden névvel. A HSV az ausztrál gyártó teljesítményjárművekért felelős részlegét jelölte, amíg meg nem szűnt a márka 2020 végén, beolvadva a General Motorsba.

Gyártósoráról 2017-ben gördült le az utolsó GTSR Maloo, ami egyébként is limitált szériás autó hírében áll, mivelhogy csak 600 darab készült belőle. Ennek ellenére sokan tátott szájjal fogadhatják, amint megpillantják a Gardner Autos oldalán, hogy akciósan (!) majdnem 750 ezer ausztrál dollárt kérnek érte, ami mostani árfolyamon 173-174 millió forintnak felel meg.

A képre kattintva galéria nyílik!

Egy 6,2 literes, kompresszoros V8-as motorra bukkanunk a motorháztető alá pillantva, melynek teljesítménye 583 lóerő, a hátsó tengelyre pedig maximum 740 Nm-nyi nyomatékot ad le a hátsó tengelyre, egy hatsebességes manuális váltón keresztül.

A Holden megszűnésének hatására szöktek az egekbe az árak, amit jól mutat, hogy több GTSR W1 Maloót is már 1 millió ausztrál dollár feletti összegért értékesítettek az elmúlt hónapokban. A cikkben szereplő, 2017-es példány ára is eredetileg 900 ezer dollár volt, csak aztán faragtak a borsos vételáron.

A mai napig vadonatúj a GTSR Maloo állapota, az eladó állítása szerint leszállítása óta érintetlen maradt, ami az is igazol, hogy épphogy szerepel 150 km az órában. Ahogyan azt a HSV volt ügyvezető igazgatójának hitelességi levele is tanúsítja, ez az utolsó darab, amit építettek a típusból, amit aztán soha nem is helyeztek forgalomba a haszonjárművet.