2015-ben pattant ki az ötlet Gareth Wild fejéből, mi lenne, ha az egyik, London külső kerületében, Bromley-ban található bevásárlóközpont összes parkolóhelyére beállna. Első hallásra sokan rávágnák, hogy ez csakis Chuck Norrisnak sikerülhet. Márpedig nem: habár gondosan vezette egy táblázatban a folyamatot, több mint hat évig tartott, mire mind a 211 parkolóhelyre be tudott állni legalább egyszer.

Wild már 16 éve ebben a bevásárlóközpontban intézi a heti bevásárlást, így évente nagyjából 60 alkalommal jár oda. Természetesen a mozgássérülteknek és a motorkerékpároknak fenntartott parkolóhelyek nem képezték a kihívás részét, viszont akadtak olyan helyek, amik komoly fejtörést okoztak a brit férfinak. Ilyenek voltak például a B7-es és a B8-as helyek (lsd. az alábbi ábrán), utóbbira úgy sikerült lecsapnia, hogy késő estére tolta a vásárlás időpontját.

To make it easy for me to identify which space I was parking in I assigned each ‘block’ a letter and within each block, bay numbers which I would make note of on my phone and then add it all to my super awesome spreadsheet. pic.twitter.com/y785tdxhhw — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

A zárás előtti vásárlás mellett más áldozatokat is követelt a projekt: nem egyszer volt arra példa, hogy látta, rövidesen végez egy autós, és megvárta, hogy egy újabb parkolóhelyet pipálhasson ki az Excel-táblázatában – még ha ennek gyerekei nem is feltétlenül örültek.

Küldetését részben a koronavírus-járvány is megnehezítette, de nem tántorította el tőle. A folyamat során azt is megjelölte, hogy melyek a jó, illetve melyek a rossz parkolóhelyek. Megállapítása szerint közvetlenül a bevásárlókocsi-tárolók mellé nem érdemes parkolni, viszont az is kiderült, hogy nem véletlenül volt nehézkes elfoglalni a B7-es és a B8-as parkolóhelyet.

For anyone keen on taking a pilgrimage to the Bromley Sainsbury’s car park to bathe in my glory I’ve also marked out the best and worst spots to park because I’m such a swell guy. Seriously though, avoid the spaces next to the trolley bays, they’re just terrible. pic.twitter.com/M5gNBRJwja — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

A Yahoo News cikkéből az is kiderült, hogy Wild már egy, szintén a közelben lévő és nemrégiben nyílt bevásárlóközpontot szemelt ki magának.