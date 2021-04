Vannak olyan pillanatok, amikor mi is hosszú percekig csak pislogni tudunk egy sztori hallatán, vagy fotókat látva. Ez történt most is, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook oldalán megjelent egy poszt az egyik legfrissebb árverési tételről. A lefoglalt autó egy 1960-as Aston Martin DB4. Nem, ez nem az, amit James Bond vezetett, de elég sok a hasonlóság, és ha lehet mondani, akkor a DB4 még értékesebb és ritkább, mint a sztár DB5.

A DB4 csővázas felépítményét és a karosszériaelemeket a milánói Carozzeria Touring készítette, és ez volt az első modell, ami az Aston Martin új üzemében készült Buckinghamshire-ben. A 3,7 literes, dupla vezérműtengelyes soros hathengeres motor is ebben mutatkozott be, és újkorában, valamint hibátlan állapotban 240 lóerőre képes, amivel mai szemmel nem is túl gyors, 9,3 másodperces 0-60 mérföld per órás (97 km/h) sprintre képes.

Ahogy a fotókon is látszik, és a NAV honlapján is írják, az autó nincs jó állapotban, felújítandó minden téren. Bár egyben van és látszólag minden alkatrésze megvan, nagyon régóta nem mozdult. Fényezése sérült, mattult és karcos, küllős felnijei rozsdásak, ahogy lökhárítói is, motorja pedig nem indítható, egy alapos restaurálás előtt nem is érdemes ilyennel megpróbálkozni.

Az egyéb megjegyzések között ez is szerepel: “A jármű alváz- és motorszámának egyezősége tekintetében a NAV felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű, az ellenőrzés feltételeinek a hiánya miatt.” Ez több mindent is jelenthet. Miután a lefoglalás és az autó hátterét illetően nincsenek információk, akár a sorozatszámok meghamisítása is állhat az ügy mögött. Erről bővebb információt is kértünk a NAV-tól, ha megkapjuk a választ, közöljük a részleteket.

60 millió forintra becsülték az értékét, ami tekintve, hogy egy jó állapotú DB4 jelenleg 5-600 ezer dollár között kel el árveréseken, meglehetősen alacsonyra sikerült a becslés. Igaz, hogy felújítandó, de még így is legalább a dupláját érhetné egy nemzetközi liciten. Az autónak nincsenek magyar papírjai és a forgalomba helyezés is bajos lehet. Kíváncsian várjuk a történet folytatását, a 30 milliós kikiáltási ár komoly befektetőknek igencsak csábító lehet.