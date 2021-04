A horvát Mate Rimac által alapított márka eddigi története több, mint álomszerű. Az immár joggal gyártulajdonosnak nevezhető fiatal srác egy garázsból építette fel azt a valamivel több mint 300 főt foglalkoztató horvát vállalatot, melyben nem túl régen a Porsche szerzett magának 24 százalékos tulajdonrészt, de a Hyundainak is van benne 14% része.

Egy brutális, elektromossá átalakított BMW E30-assal indult a Rimac, amit látva több közel-keleti befektető adott komoly tőkét az induláshoz. Innen pedig nem volt megállás, 2013-ban már saját autót mutattak be, a Concept One-t. Ez a típus végig haknizta az autós sajtót, és rengeteg mezei tévénéző is emlékezhet a modellre, mivel Richard Hammond hatalmasat bukott vele a The Grand Tour forgatásán. Az autó kigyulladt, a műsorvezető megúszta, a cég pedig nem szenvedte meg az esetet, sőt.

Ma már minden adott a saját készítéső hiper-elektromos szörnyeteg kis szériás gyártásához, az új típus prototípusain a végső simításokat végzik. Ezt a márkaalapító egy saját videóban mutatja meg, amiből látszik, mennyire brutális lesz a Rimac C_Two.

A videón láthatóan állva hagyja a nyaktörő gyorsulásáról ismert Porsche Taycan Turbo S-t, teszi mindezt úgy, hogy a rendszer még csak 85-90 százalékon üzemel, még nem érték el a teljes teljesítményszintet.

1914 lóerős hajtáslánca egy 120 kWh kapacitású akkucsomagból táplálkozik. 100 km/órára nem egészen 2 mp alatt gyorsul, végsebessége 412 km/óra. 150 darabot gyártanak majd az autóbóll, melynek minden darabja villámgyorsan elkelt. Az autó mind a négy kerekét külön villanymotor hajtja, akksija 16900 cellából áll. 120 kWh a kapacitása és folyadékhűtéses, valamint 1,4 MW teljesítményt tud leadni.

Pontos árat nem tudni, de nagyjából egy autóért mintegy kétmillió eurót kér el a gyártó.