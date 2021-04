Nagy nyomot hagyott a Gemballa a tuningszférában, és nem a Carrera GT-vel kezdték az ipart. A 80-as években fellendülő tuninghullám a sportautó szegmensben felejthetetlen autókat eredményezett. A Gemballa is belevágott a kor legjobbjaiba, Mercedesek és Porschék érkeztek Uwe Gemballa műhelyébe és egészen más fizimiskával távoztak. A 930-as Porschéval például ezt csinálták.

Belevágtak a karosszériába szinte minden egyes ponton. Még ott is, ahol mások egyáltalán nem mertek volna. Ettől a radikális átalakítástól lett a Gemballa Cyrrus azonnal felismerhető és döbbenetesen emlékezetes. Ezt sem vállalta be minden ügyfél, több olyan Cyrrus is készült, amin az eredeti első sárvédőket meghagyták, de a belapított sárvédők és a bukólámpák miatt lett igazán karakteres.

Meg persze a Testarossa-szerű oldalsó légbeömlőktől, amik az ajtókon kezdődnek és a szélesített hátsó sárvédőkön keresztül figyel be a hathengeres bokszermotorhoz. Egyedi lökhárítók és a Turbónál is nagyobb és jelentőségteljesebb légterelő került a hátuljára. Az üvegszálas műanyaggal való művészkedés virágkorából a Cyrrus egy elég tömény dózis.

Akkora sztár volt, hogy a 90-es évek egyik ikonja, Vanilla Ice az egyik dalszövegébe is belecsempészte. Neki is volt egy sötétkék fehér belsővel, amit ráadásul kétszer is megépíttetett. 1991-ben átalakíttatta az autót, hogy már a frissebb külsővel és felszereltséggel használhassa. Másodjára fehér fényezést kapott és sötétített oldalablakokat. Nagyon ritka, hogy egy ilyen Cyrrus előkerül, csupán 15 darab készült belőle és nem mindegyik kabrió.

Nem maradhatott érintetlenül az utastér sem, a 930-as belsejét teljes egészében bőrbe húzatták. Kicserélték a kormányát, egyedi gombos középrészt kapott, amiről a Pioneer hifirendszert is irányítani lehet. Ledes megvilágítást kapott a műszeregység, a számlapokat fehérre, a kereteket pedig alumíniumra cserélték.

Ebben az időszakban a Gemballa még nem nyúlt hozzá a motorhoz, tapasztaltabb műhelyre bízták az átalakítást. A Porsche-specialista RUF kapta a megbízást, a 3,2 literes bokszermotorban kicserélték a dugattyúkat és a hengerfejet is átalakították, 228 lóerős teljesítményt hoztak ki belőle. Pontos adatokat sosem közöltek róla, de mérések alapján 6 másodpercen belül érte el a 100 km/h-t álló helyből négyfokozatú kézi váltóval.