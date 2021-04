Az UAZ 2206 a jó öreg, itthon is ismert 452-es leszármazottja. Még most is gyártják, megdöbbentően hanyag minőségben.

Sokan érthető nosztalgiával tekintenek a szovjet gépjárműgyártás termékeire. A kor, és a gazdasági, politikai berendezkedés keretei között ezek jelentették a mobilitás egyik elfogadható alternatíváját.

Az UAZ-t még mindig piacon tartják az oroszok, az uljanovszki üzemben összerakott verziók bárki számára elérhetőek. Mivel a konstrukció szinte változatlan a hatvanas évek óta, nem várhatunk adaptív tempomatot és alapos hangszigetelést, de tisztességes összeszerelést igen. Itt viszont az is hiányzik, a következő felvétel készítői alaposan megmutatják a hibákat. Az ordas, hatalmas hibákat, amelyek nagy részét a hanyagság, és a szakértelem hiánya szülte.

Ez a videó még 2015-ben készült, jól láthatóak az elnagyolt részletek.

Nem tudjuk, mennyire általános a jelenség, sokan kínai koppintásra tippelnek, de a jelek azt mutatják, ezt a példányt Oroszországban szerelték össze. A friss videóban az ülések megoldását mutatják meg helyiek, gyakorlatilag egy ötödik osztályos technikaóra minőségét sem éri el a furnérlemezből tákolt valami.