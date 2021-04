Rendben van, hogy a Hummer úgy tér vissza az utakra, mint elektromos autó, ami után dalolnak majd a madarak és kirügyeznek a fák, de ne felejtsük el, hogy a múltban ez volt az a modell amelyet az amerikai gettók királyai előszeretettel tuningoltak az ízléstelenség csúcsára.

Ezt a hangulatot próbálja meg visszahozni virtuálisan a Sad Machines névre hallgató dizájner, aki hatalmas krómfelnit varázsolt a DMC Hummer EV alá.

Itt van néhány példa fentebb említett borzasztó Hummer-tuningokra:

A hatalmas felnikkel szerelt autóknak egyébként van neve is és főleg az Egyesült Államokban népszerű a “Donk” stílus. Az elnevezés a Donkey (szamár) szóból ered, a gyakran alanyként felhasznált hetvenes években gyártott Impalák márkajelére asszociálva. A donk legszembeötlőbb jellemzője a hihetetlenül hatalmas kerék, ami viccesen torz állást ad az autónak. 22 col alatt félember vagy, nem állnak szóba veled a “donkerek”, de 30 colos mérettel már jár a királyi státusz.

Az átépítés pont ezért nem egyszerű, ez a megoldás már a használhatóság határán mozog. A megemelt tömegközéppont még az enyhébb kanyarokban is borulásveszélyt jelent, valamint a hatalmas kerékméret miatt a fékek is sokszoros igénybevételnek vannak kitéve. Arról nem is beszélve, hogy általában a kivitelezést nem okleveles mesteremberek készítik, így nagy az esély menet közben elszabaduló kerekekre, ami nem veszélytelen mutatvány.

De a filozófia a hatalmas kerekek mögött állítólag az, hogy ez mutatja, honnan jöttél és milyen magasra emelkedtél…

Térjünk vissza a valósághoz, és nézzük mit tartogat a vásárlók számára az elektromos óriás. Csak, hogy a főbb adatokat említsük: 500 kilométer feletti hatótáv, önvezető rendszer, több mint 15 000 Nm nyomaték és három elektromotor.

12,3 colos képernyő található a kormány mögött, melyen a menetadatok és különféle autóval kapcsolatos információk jelennek meg, a központi kijelző egy kicsit nagyobb, 13,4 colos, és itt már a multimédia kap teret. Meg a 18 nézetet kínáló kamera, mely akár azt is megmutatja, hogy mi van a Hummer hasa alatt. Elérhető a Cadillac modellekből ismerős SuperCruise nevű, közel önvezető rendszer.

Adaptív légrugós felfüggesztése akár 149 mm-rel emelhető meg, de nem ez a legérdekesebb újdonság az autó alatt. Gázlómélysége 610 mm. Ott van például a CrabWalk, ami az összkerékkormányzáson keresztül lehetővé teszi, hogy kis tempónál négy nyomon haladjon a Hummer. Ez állítólag nehéz terepen olykor hasznos funkció. Annyi viszont biztos, hogy látványos.

Három elektromotor adja a GMC Hummer virtuális összkerékhajtását, amiből kettő a hátsó tengelynél található, az energiát a General Motors új, Ultium akksicsomagjából kapják. Az autó akár 350 kW-tal tölthető, így 10 perc alatt nyerhető 161 km-nyi hatótáv. Egyetlen feltöltéssel 563 kilométert képes megtenni a Hummer.

1000 lóerő és rettenetes 15 592 Nm nyomaték a rendszer teljesítménye, amivel 3 másodperc alatt gyorsul 100-ra a Hummer EV. Lesz később szerényebb változata is ennek a hajtásnak, az 800 lóerőt és 12 880 Nm nyomatékot tud majd, továbbá érkezik kétmotoros változat is 625 lóerővel és 10 033 Nm nyomatékkal. Az ezeknél is később bemutatandó legszerényebb modell hatótávja is legalább 400 kilométer lesz.