Tudott egyet s mást a Mercedes arról, mitől gyors egy autó már a történelmük elején is. A sportautó, pláne a csúcskategóriás szuperautók fejlesztése azonban nekik is új terep volt a 70-es években. Az ígéretes fejlesztések és prototípusok ellenére azonban több olyan modellt sem engedtek gyártásba, amik látszólag készek voltak. Ilyen volt a CW311 is, aminek a neve konkrétan a légellenállási együtthatójára utal, ami a 70-es évek végén döbbenetesen jó értéknek számított. A CW311-ből csak prototípusok léteznek, ez az autó mégis egy valódi, megvalósult példány, csupán nem Mercedes emblémát visel.

Mint minden formatervező, Eberhard Schulz sem volt képes elengedni saját mesterművét. A Porsche főállású dizájnere szabadidejében több formaterven is dolgozott, a Mercedesnek pedig egy igazi szuperautót tervezett. A CW311 mutat némi hasonlóságot a 70-es évek elején sebességrekordot döntő C111-gyel, vélhetően Bruno Sacco formaterve erősen hatással volt Schulzra, aki egy igazán ütős autót rajzolt a Mercedesnek.

Messze nem érezték annyira biztos pályának még a szuperautók szegmensét a Mercedesnél, így a Ford GT40 ellen is pályára küldhető autó terveit végül néhány prototípus elkészülte után visszautasították. Schulz viszont nem akarta veszni hagyni a lényegében kész autó terveit, hiszen ekkor már műszakilag is összeállt a CW311. Saját, akkor már meglévő kis manufaktúrája számára azonban ideálisnak tűnt az ötlet, és a Mercedes sem állt az útjába, így született meg az Isdera 108i.

Isdera: Ingenieurgesellschaft für Styling, Design und Racing, ami nagyjából annyit tesz, hogy stílus, dizájn és versenyfejlesztési vállalat. Mire a 108i elkészült, addigra eszközölt rajta néhány változtatást, például a hűtőmaszkon és a lámpákon, a Mercedes bukólámpákat kapott volna. Volt egy modellfrissítés is, amikor új szellőzőket terveztek, és néhány apróbb finomítást végeztek, a Bonhams aukcióján most egy ilyen, 1991-es példányt fognak elárverezni.

A 108i megépítéséhez rengeteg ismerős alkatrészt használtak fel és miután Schulz épp a Porschétól jött, nem meglepően a Porsche alkatrészekben érezte otthon magát. A 108i-ben temérdek 928-as alkatrészt találhatunk, főleg a beltérben észrevehetőek, de a futóműben is alkalmazott donor alkatrészeket. Ezekkel együtt is a Mercedes számára készült eredetileg, így a motor a csillagosok 5,0 literes, 296 lóerős V8-asa és még a motormegjelölés, valamint a hátsó lámpák is Mercedesről származnak.

Ötfokozatú kézi váltójával 5,1 másodperc alatt képes 0-100 km/h-ra gyorsítani és 283 km/h a végsebessége. Futóműve elöl dupla lengőkaros, hátul pedig többlengőkaros, az autó eredeti megépítésekor szörnyen modernnek tűnt, de még a 90-es évek elején sem volt jellemző ez a megoldás. Többféle információ alapján 13-17 darab Isdera 108i készült el, ez az egyetlen olyan, amit Japánba exportált a gyártó, az eredeti megrendelő pedig a Mercedeses gyökerekhez és technikához ragaszkodva a klasszikus Silver Arrow ezüst árnyalatot választotta hozzá.

Miután az ilyen Isderáról nagyjából szökőévente hallani néhány szót, borítékolható, hogy ha eladásról van szó, ott borzalmasan magas összeg fog szerepelni a számlán. Ezt a különlegesnél is különlegesebb sportautót a Bonhams aukciósház fogja elárverezni. A becsült értéke 180-250 millió forint, ennél pedig bármikor adhatnak érte többet is, napokon belül kiderül, mennyit is ér ez a szinte alig létező sportautó.