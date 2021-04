Hamarosan bevetésre kész a Corsa-e Rally, az Opel saját rali márkakupájára fejlesztett, elektromos versenyautó. Az ADAC Opel e-Rally Cup elvileg az első ilyen jellegű széria a világon, és mint ilyen kísérleti próbálkozás több új, eddig ismeretlen problémát hozott elő.

Gondot okoz a villanymotor néma működése, ami nem csak a közönség élményét csorbítja, de balesetveszélyes is. Így az aszfaltozott szakaszokon szinte alig hallhatóan közeledik a versenygép, ami meglepheti a pálya mellett álló bírákat, nézőket.

Ezért mindenképp kellett bele valamilyen mesterséges hanggenerátor, ám a feladat a komoly igénybevétel miatt nem is volt olyan egyszerű. Mivel kifelé kell a zaj, így víz-, por- és rezgésálló hangszórókra volt szükség, amelyek kellően hangosak is. Végül speciális, tengerészeti felhasználásra gyártott darabokat építettek be, elöl-hátul két-két 400 watt teljesítményű hangsugárzót kapott a villanyos Opel. A furcsa berregést a villanymotor fordulatszáma, a menetpedál állapota, valamint az aktuális sebesség alapján keveri ki egy algoritmus, az eredmény pedig semmihez sem hasonlítható, mondhatni idegen hatású zaj.