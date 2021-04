Fantasztikus történetek váltak valósággá 1969-ben. Miután az Apollo 10 legénysége sikeresen tesztelte a holdra szánt leszállóegységet, két hónappal később, július 16-án az Apollo 11 legénysége landolhatott vele és a történelemben először ember lépett a holdra. Az amerikai hadseregnél eközben elküldték az első elektronikus üzenetet, Woodstockban több mint 350 000-en zúztak a világ legnevesebb bandáinak koncertjein, és a Ford kihúzta Carroll Shelby alól a saját nevét viselő projektjét.

1969 volt az utolsó olyan év, amikor Carroll Shelby még közvetlenül vett részt a Ford fejlesztői csapatában, hogy a legélesebb izomautókat alkossa meg a gyártó történetében. Visszaszorították Shelby behatását az új fejlesztésekben, egyre kevesebb beleszólást engedtek a saját nevét viselő projektek alatt. A Ford jobbnak látta kiszervezni a Shelby modellek fejlesztését, de ahelyett, hogy Carroll Shelby saját műhelyét bízták volna meg a feladattal, a michigani A.O. Smith Corporation szerezte meg a jogokat. Shelby azonnal felbontotta a szerződését a Forddal.

Ezek tükrében sokak számára 1969-ben készült utoljára igazi Ford Mustang Shelby GT, a fotókon mégis egy 1970-es, még eredeti GT350 szerepel. Shelby utolsó évében még nagyjából 800 autó készült el, GT350 és GT500 modellek, melyek nagy része eladatlanul állt a gyár udvarán. Ezek úgy estek át egyből egy ráncfelvarráson, hogy már a kész autókat szerelték fel új króm kerettel a hűtőmaszk és a lámpák körül, új üvegszálas motorháztetővel, valamint dekor csíkokkal és fekete légterelőkkel.

Az új dizájnt és az átalakítást már a Shelby nélküli fejlesztő csapat végezte, a Fordnál pedig úgy döntöttek, hogy ezeket teljesen új autókként küldik a kereskedésekbe. Ennek érdekében az összes autó teljesen új alvázszámot kapott, így az 1970-es évjáratúként regisztrált Shelby GT350 és GT500 modellek mind eredetiek, még a Carroll Shelby által fejlesztett technikával szerelt autók.

Csupán öt darab ilyen Acapulco kék GT350-es kapott új, 1970-es alvázszámot, és ez az egyik. Csupán 25 000 mérföldet futott, ami annak is köszönhető, hogy második tulajdonosa 1989 óta szinte csak őrizte az autót a szükséges karbantartások mellett, alig 1000 kilométert mertek vele azóta. A GT350 motorja egy 351 köbincses Windsor V8-as, mely 290 lóerős teljesítményét 4800-as fordulatnál képes leadni, ennek ellenére a modell különlegessége, hogy a fordulatszámmérőjét 8000-ig skálázták.

Fekete bőrkárpitozású utastere a kornak megfelelően magas minőséget jelentett. A krómozott díszek mellett igényes teak fa berakások teszik még inkább stílusossá és ahogy a külső, úgy a belső tér is tökéletes állapotban maradt fenn. Négyfokozatú kézi váltóval és szervokormánnyal szerelték, a GT350 inkább egy erős gran turismo, mintsem odapörkölő izomautó, épp ezért is emelték az utastér minőségét prémium színvonalra 1969-ben. Ezért a tökéletes példányért nem kevesebb mint 35 millió forintnak megfelelő dollárt ajánlottak fel. De az aukció még nem ért véget, ennél többet is érhet ez a ritkaság.