Harmonikusan szép formatervek készültek a 90-es években. Sokak szerint túl puhány és sima a mindenfelé gömbölyített sarkok és élekkel megrajzolt autók tömkelege, ma mégis könnyű ránézni ezekre az autókra. A Ferrari 550 Maranello tökéletesen ábrázolja azt, amiről szó van. A versenyautók technikáját rejtő kétüléses túrakupé egészen szolid megjelenést kapott ahhoz képest, amire termett és amit teljesíteni tud. Ma egy ilyen Giallo Modena árnyalatú példány, pláne ennyire tökéletes pedigrével, megállítja pár percre az időt.

Mindösszesen 10 000 mérföldet mutat a számlálója, amihez meglehetően gyárias állapot is tartozik. A Bring A Trailer aukciós oldal zavarba ejtően részletes dokumentációi között minden meg is található az autóról, fotókkal bizonyítva az összes karosszériaelem fényezésének rétegvastagságát is. Napfényes államokban használták, Texasban helyezték forgalomba először, majd Kaliforniába és Új-Mexikóba költözött, fényezésének árnyalata mégis tökéletes, 1997 óta vélhetően folyamatosan garázsban tárolták, hogy később még komolyabb értéket képviselhessen.

Formáját a Pininfarina rajzolta, a karosszériaelemeket pedig alumíniumból készítette a Ferrari, melyeket csővázas karosszériára erősítettek. Az irdatlanul hosszú és lapos gépháztető alatt egy 5,5 literes, V12-es szívómotor lapul. Klasszikusan pirosra festett szelepfedelei alatt hengersoronként két vezérműtengely dolgozik, amit a hátsó kerekekre küld, az 485 lóerő 7000-es fordulatszámon és 568 Nm nyomaték 5000-nél. Mindezt olyan hatfokozatú kézi váltón keresztül irányítja a sofőr, ami az autóipar egyik legszebb kulisszájában kapott helyet és egy teljesen egyszerű alumíniumgombócot csavartak a rúd végére, a szerkezet pedig a hátsó tengelyre került a jobb súlyelosztás érdekében.

Bár az autó nagyon keveset mozgott 1997 óta, amikor először érintette az aszfaltot, alaposan gondját viselték. 2017-ben esett át egy komolyabb szervizen, vezérműláncot, generátort, vízpumpát, szíjakat és vezérlő elektronikát cseréltek rajta, vélhetően nem kevesebb értékben, mint amennyibe most egy új kompakt autó kerül. Új gumikat kapott pár évvel ezelőtt és idén, az eladás előtt egy kisebb karbantartást is elvégeztek rajta, így az autó most a kerékjáratok kavicsfelverődésein kívül szinte tökéletesen gyári állapotú.

Annyira tökéletes a csomag, amit az új tulajdonos fog kapni, aki jelenleg közel 44 millió forintos árat ajánlott érte, hogy mindent megkap az autóhoz, ami eredetileg járt. Ebben benne van az eredeti Ferrari emblémás, méretre szabott takaró, sosem használt szerszámkészlet bőrtáskában, defektjavító, és az összes dokumentum. Ezek mellett színben a karosszériához passzoló, bőrből készült takaróelemek is járnak hozzá, amit az első lökhárítóra és a tükrökre lehet felszerelni, hogy a kavicsoktól védje a drága fényezést.