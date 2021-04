Még mai szemmel nézve is megállja a helyét a BMW sportszedánja, az E39 M5, így nem meglepő, hogy vannak emberek, akik hajlandóak szép summát fizetni érte. Mindezt összevetve talán mégis túlzásnak érezhetjük, hogy a képeken látható karbonfekete példányért tíz híján 200 ezer dollárt, átszámítva 61,5 millió forintot fizettek.

A képre kattintva galéria nyílik

Az E39-es utolsó modellévéből, 2003-ból származó darab eddig egy világhírű jazz-zongoristáé volt, aki az évek során alig vezette az autót. A jármű adásvételét intéző kereskedőhöz, az Enthusiast Auto Grouphoz mindössze 5080 kilométerrel került a BMW, és még az eredeti gumik voltak a felniken. Az EAG eladás előtt felújította a fényezést, a belteret, és mechanikailag is leellenőrizte a gépet, hogy arra új tulajdonosának már ne legyen gondja.

Mindezek persze növelik az autó értékét, de még így is abszurdnak tűnhet a hatalmas vételár. A BMW M-modellek eladására szakosodott EAG tulajdonosa, Eric Keller azonban úgy látja, ez csak a kezdet. Szerinte az E39 M5 árai a nem túl távoli jövőben még tovább emelkedhetnek. Ennek oka, hogy nem sok ilyen autó lelhető fel a világon, így a ritkább BMW-k közé tartozik, ráadásul azok közül sem mindegyik maradt fenn szinte múzeumba illő állapotban. A most 200 ezer dollárért elkelt darab ráadásul a gyakoribb karbonfekete színben pompázik, így egy ritkább színű sportszedánért több pénzt is kaphat tulajdonosa.