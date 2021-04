Forma-1-es pályafutása során a hétszeres világbajnok Michael Schumacher legendás esőmenő volt, ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenki az. Ezt bizonyítja az alábbi videó főszereplője is, aki Kia Stingerével egy vakmerő dupla előzésbe fogott, csakhogy utána jött a vízátfolyás.

Ebben a pillanatban pedig már be is következett az aquaplaning, ami annak hatására alakult ki, hogy az abroncsok és az útburkolat közötti víz nem szorult ki, vagyis megszűnt közöttük a kapcsolat. Lássuk be, a másodperc töredéke a forgalmi viszonyokat tekintve egy komolyabb tömegbalesethez is vezethetett volna.

Óriási szerencséje volt azonban emberünknek azzal, hogy néhány meleg másodperccel megúszta az esetet. Az aquaplaning pedig úgy kerülhető el vagy csökkenthető, ha rendszeresen ellenőrizzük a gumikat állapotát és a guminyomást.