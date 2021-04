Autószállító kamionnal ütközött egy vonat csütörtökön az Amerikai Egyesült Államokban: úgy tudni, a szerelvény jó ideig tolta maga előtt a síneken a teherautót. A houstoni vonatbaleset legbalszerencsésebb kárvallottja egy Ferrari SF90 Stradale volt, de egy Ferrari 488 Spydert, sőt egy Bentleyt és egy Porsche 911-et is rejtett a pótkocsi – írja a Road & Track.

Photos: Train crashes into truck hauling Ferrari SF90 Stradale, other exotics in Houston. https://t.co/7hSBlGPGOU pic.twitter.com/nzm3BOWTj3