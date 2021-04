Képzeljük el, hogy lehetőségünk adódik megalkotni azt az autót, ami szerintünk a legjobb kombináció lenne. Valószínűleg sokunknál fordul meg fejben, hogy valami öreg vas kéne modern hajtáslánccal, hogy a teljesítmény és a kényelmes használat is szerepeljen, miközben külsőleg durván stílusos lenne az összeállítás. Ez a BMW 2002 valószínűleg sok BMW-s fejében megfordult már. Jól sejtik, nem a saját technikája van benne.

Eredetileg 1972-ben készült el a karosszéria, méghozzá az európai piacra. Pontosan nem tudni, mikor, de komoly átalakításon esett át, ami külsőre egyáltalán nem tűnik fel, talán csak az, hogy alacsonyabban fut. Egészen pontosan 2,5 centit ültettek a futóművén, de ezt sokan akkor is megteszik, ha komolyabb átalakítást nem is eszközölnek. Itt pedig nem az ültetés az egyetlen komoly változtatás.

Egészen retró hatású kéttónusú fényezése alatt modernebb technika rejtőzik. A géptetőt felnyitva egy dupla vezérműtengelyes, BMW M Power szelepfedél kacsint ránk. Ez az S14 névre hallgató, 2,5 literes négyhengeres sportmotor szerepelt a későbbi és első M-es 3-as BMW-ben, az E30-ban. Állítólag egy 1987-es M3-ból került át a 02-es karosszériájába saját, fordított kulisszás ötfokozatú váltójával együtt, amihez egy kicsit át is kellett alakítani a padlólemezt.

Egyedileg épített Martelius kipufogórendszert kapott, valamint a futóművét is a technikához igazították. Elöl Bilstein Sprint, hátul Bilstein Sport lengéscsillapítók szolgáltatják a biztos úttartást. A könnyű karosszériát repítő közel 200 lóerős szívómotorhoz az is fontos, hogyan lassul az autó. Erről elöl a 02-eshez képest jóval modernebb négydugattyús nyergek és 304 milliméteres tárcsák gondoskodnak, az ezüstre fényezett 15 colos korabeli acélfelnikre pedig Michelin Pilot Sport gumikat húztak, hogy ki is lehessen használni az épített autó erejét.

Utasterében legalább annyira alaposan átgondolták a változtatásokat. Szintén nem vitték túlzásba az alkatrészek közötti korbéli eltérést, csak az E21-es, vagyis az első 3-asból származó sportüléseket építették a 02-es csekély tartású üléseinek helyére. Háromküllős Alcantara bevonatú versenykormányt kapott, és a műszereket kivéve minden belső eleme eredeti és kifogástalan állapotú. Sebességmérőjét 220 km/h-ig skálázták, amit ezzel a hajtáslánccal nem is lehetetlen elérni.