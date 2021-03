Jogosan merült fel a kérdés mindenkiben, mégis miért van szükságe a világnak egy hatkerekű szörnyetegre, amikor már négy kerékkel is igazi romboló a G-osztály? A kérdésre a kereslet volt a válasz, imádták az AMG 6×6-ot, aminek az ötlete messze nem volt egyedi. Ez a Fiat Panda még a ’80-as években készült, persze technikáját tekintve közelében sem járhat egy G-osztálynak, a megjelenése viszont mindenképp érdekes.

Ennek a kis jószágnak a megálmodója Horst Koch, akinek a ’80-as években jól menő Fiat, Lancia és Ferrari kereskedőhálózata volt. Amellett, hogy új autókat adott el, már akkor is erősen húzott a klasszikus autók és azok felújítása iránt. Megnyitotta a Koch Klassik műhelyt, ami után az új autók értékesítését be is fejezték nem sokkal, a veterán műhely azonban még ma is működik. Ők újították most föl az alapító furcsa ötlete alapján készült kedves kis járművet, amiről hamar eszünkbe jut a 6X6-os Mercedes, de ez itt inkább annak makettje lehetne.

Levágták a klasszikus Panda tetejét az ajtók mögött és beletoldottak egy jókora darabot a karosszériába, hogy alá férjen még egy tengely. Demonstrációs célokra készült csupán annak reklámozására, mire képes a Koch Klassik a megbízókért. Ebből végül nem lett sorozatgyártás, egy másik koncepcióból, a kabrió Pandából azonban készült 250 darab, kicsit nagyobb volt iránta az érdeklődés, míg a hatkerekű Pandát lassan elfelejtették.

Sajnos semmi egyebet nem ígér a technika annál, amit egy teljesen hagyományos Panda. Annak hatékony négykerékhajtása sincs benne, nem hogy hat, ez egy mezei 70 lóerős elsőkerékhajtású kivitel. Egyetlen pozitív tulajdonsága, hogy a hátsó tengely teherbírása dupla egy sima Pandához képest és a platón elég sok motyó elfér. A Koch Klassik szerint ideális lehetett volna műhelyek számára, mert a platón egy komplett motor is elfért volna, annak strapabíró borítása pedig állta volna a mindenféle folyadékok és alkatrészek behatását is.

Teljes körű felújításon esett át. Eredetileg kék volt, de a restaurálás során kicsit a Koch Klassik mai arculatára szerették volna szabni, ezért lett szürke és kapott dekort is az oldalára, hogy mindenki tudja, kinek a fejéből pattant ki ez a kis jószág. Az autót egyébként Horst Koch lánya, Linda Koch vezeti a fotókon, aki jelenleg a cég marketing ügyeiért és média megjelenéseiért felel. Együtt nőtt fel apja vállalatával, az autókkal, az egyedi építésű kocsikkal és számára ez a Panda is egy szerelem. Most, hogy elkészült tisztességes kampányt fog indítani azért, hogy az emberek megismerhessék, az instagramon persze már most komoly követőtábora van a kisautónak.