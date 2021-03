Egy időben komoly presztízsnek számított a bulizók körében a White Party kifejezés. Vagy én öregedtem ki, vagy kiesett a látókörömből, vagy a stílus tűnt el, mindenesetre egy ideje nem hallottam, de ezeket a fotókat látva most újra eszembe jutott, ám sokkal komolyabb értéknek tűnik. A dress code fontos bizonyos helyeken, és tavaly óta van egy olyan rali, vagy inkább túra, amelyen szintén nem vehet részt akárhogyan, aki csatlakozik. Csak fehér autóval jöhet, ami kicsit nehezebb, mint leakasztani a megfelelő rucit a szekrényből.

Fuori Concorso on the Road – Még a rendezvény neve is jól cseng. Először Kaliforniában rendezték meg éppen egy évvel ezelőtt, alig egy héttel a világot érintő kijárási korlátozás előtt. Egy csordányi fehér sportautóval vágtak át a kaliforniai sivatagon szebbnél szebb tájakon. Aztán októberre újabb csapat gyűlt össze, de már Olaszország északi részén, ahol csak turbós sportautókkal érkeztek a résztvevők, a Fuori Concorso szervezői pedig a harmadik felvonást épp múlt hét végére hirdették ki, a helyszín ezúttal Szardínia csodás partszakaszai a smaragdzöld Földközi-tenger mentén.

Végtelenül stílusos csapat gyűlt össze, a hófehér sportautók csoportjának látványától az én légzésem egy pillanatra leállt, szerintem nem vagyok egyedül. Egy ilyen flotta összeállításához komoly kapcsolatok szükségesek, és a főszervezőnek ez meg is volt. Ki másnak juthatna eszébe egy ennyire stílusos dolog, mint egy divattervezőnek? A Fuori Concorso ötletgazdája Giuglielmo Miani, az olasz divattervezőé a Larusmiani dizájnstúdió, így azért érthető az összeállítás. Nemcsak a divathoz, de az autókhoz is ért, saját fehér Porsche 993 Turbója adta az ötletet. Van egy nyaralója Szardínián, Costa Smeraldában, és amikor bejárta a környező utakat a tengerparton és a hegyekben, akkor jött az ihlet, hogy ide kell egy csapat patyolattisztának tűnő sportautó, össze is szedett pár igazán izgalmas darabot.

A 993 Turbo mellett egy 930 Turbo és két 997-es is szerepelt, egy GT3 és egy GT2 RS, valamint egy 993 GT2, mint az egész társaság sztárja. Annak ellenére, hogy olyan nagyágyú is érkezett, mint a Bugatti Veyron egy pompás példánya, mégis a Porschék vitték a show-t. A youngtimer és veterán autók között nehéz eldönteni, melyik is a legérdekesebb, mert a Ford GT, a Ferrari 400i, a Lotus Espirit és a Maseratri Shamal sem épp unalmasak, utóbbinak elképesztően jól áll a fehér fényezés.

A különleges flotta több napig járta Szardínia tengerpartját és a hegyeket. Bázisként egy ötcsillagos hotel szolgált San Pantaleóban, innen támadta a fehér sportautók kígyózó sora Costa Smeraldát és egy elhagyott amerikai NATO-bázist is. A napsütéses tengerpart mellett komoly havazásban is volt részük a hegyekben, és az egész túrát alaposan dokumentálták is, így mi most sóvároghatunk egy kicsit a képek láttán, de ennél megnyugtatóbb és egyszerre izgalmasabb fotókat aligha fogunk látni mostanában.