Van néhány meghatározó pontja annak, amitől egy autó értékes lehet. A kora, a ritkasága és korábbi ismert tulajdonosai mind felfelé tornázhatják az árát, ha pedig e mellé még tökéletes állapotú is, akkor az értéke közel felbecsülhetetlen. Most egy Peugeot-ról van szó, aminél komolyabb pedigrével talán egyik sem rendelkezik, hiszen ezt maga Jean Todt rendelte, és csak neki és három másik fontos személynek készítették el fehérben.

Jean Todt neve a motorsportot kedvelőknek nem lesz ismeretlen, jelenleg ő az FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), vagyis a Nemzetközi Automobil szövetség elnöke, korábban pedig a Peugeot Talbot Sport versenysportért felelős részlegét is ő vezette. A raliversenyek hőskorában pedig mindenki bizonyíthatott. A 80-as években készült több meghatározó raliautó is, mint az Audi S1 quattro, vagy éppen a Peugeot 205 Turbo 16. A történelem szépsége, hogy a homologizációs szabályok miatt csak sorozatgyártásban készülő autók állhattak rajthoz a hírhedt B csoportban is, így ezekre a szörnyetegekre rendszám is került.

A Peugeot 205 Turbo 16-ból is készült közúton legálisan használható változat, annak ellenére, hogy az eredeti autóra csak első ránézésre hasonlít. Padlólemezét úgy alakították át, hogy a motor a hátsó tengely elé kerülhessen. A raliban is használt autókba fejlesztett 1,8 literes, turbófeltöltéses négyhengerest használták a Serie 200 autókban, melyek közútra készültek. Némi szabályozás ebbe persze beleszólt, így a versenyautóban szereplő 400 helyett „csupán” 200 lóerőt teljesít összkerékhajtással.

Nevéből kiindulva 200 darabot terveztek, mégis 219 darab készült el összesen, mind Winchester szürke fényezéssel és piros díszcsíkokkal, kivéve négy darabot. A ritkábbnál is ritkább 205 Turbo 16 Serie 200-ból négy darabot tiszta fehérre fényeztek, pontosan ugyanazt az árnyalatot kapták, mint a versenyautók. Erre pedig maga Jean Todt adta ki az utasítást, szeretett volna három fontos személynek és persze saját magának is kedvezni kicsit.

Az egyiket Jean Boillot, a Peugeot akkori igazgatója és a 205-ös atyja kapta, egyet Didier Pironi autóversenyző, egy pedig a Peugeot Sport vezető fejlesztőjéé, André de Cortanze-é lett. Egyet pedig magának rendelt, egészen pontosan a fotókon szereplő példányt. Teljes dokumentációja között megtalálható az 1985-ös forgalomba helyezésről szóló dokumentum, melyet az egyik párizsi kereskedés állított ki, valamint a Peugeot adattárában azt is megtalálták, hogy Jean Todt saját használatra kérte az autót.

Állapotára való tekintettel is egy igencsak csábító, ha nem a legcsábítóbb T16-ról van szó. Motorja és váltója eredeti, ami főleg annak köszönhető, hogy csupán 9900 kilométert mentek vele, ami egy ilyen versenyre szánt technikánál nem is kevés. Teljes karbantartáson esett át, mindene hibátlanul működik és az összes száma egyezik, fényezését sem javították korábban. A Peugeot Talbot Sport dekor matricákat leszámítva pontosan ilyen volt új korában is, ezeket viszont könnyedén el lehet távolítani, a meztelen versenyautó úgyis mindig jobban néz ki, ha nem a legjobban.