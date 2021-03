Ha egy autórajongó meghallja a Shelby Cobra elnevezést, akkor a XX. század egyik legveszedelmesebb, és egyszerre legcsábítóbb konstrukciója jut eszébe. Az apró, könnyű angol karosszériába gyömöszölt amerikai V8-as garantált recept volt a brutális menetteljesítményhez, de a rövid tengelytávval rendelkező gép kordában tartása nem volt egyszerű feladat.

Földi halandók számára már a mezei kivitelek is halálcsapdának számítottak, de az alapító, Carroll Shelby más szinten gondolt ezekre az autókra. Számára csak az volt a fontos, hogy ne legyen ellenfele, se a versenypályán, se közúton, a veszély abszolút másodlagosnak számított.

Ezért született meg a 800 lóerős Shelby Cobra 427 Super Snake.

A legenda szerint csak azért született a dupla kompresszoros gép, mert Shelby saját Cobrájával alulmaradt ügyvédje és jó barátja Ferrari 275 GTB-jével szemben. Több se kellett a mindent vivő verzió megépítéséhez, aminek alapját a korábban 27 példányban gyártott versenyváltozat, a 427 Competition adta.

A 7 literes V8-as motorjára két Paxton kompresszort is szereltek, így a teljesítménye elérte a 800 lóerőt, és ezt a pusztító erőt háromfokozatú automata sebességváltó küldte a hordónyi hátsó kerekekhez.

Két darab készült, a Shelby tulajdonában lévő, most újra aukcióra kerülő CSX 3015 alvázszámú darab, és a CSX 3303-as, amivel tulajdonosa, Tony Maxey tragikus balesetet szenvedett, egy szikláról zuhant autójával a Csendes-óceánba.

A CSX 3015-ös is többször gazdát cserélt pályafutása során, 2007-ben és 2015-ben is ötmillió dollár felett fizetett érte új tulajdonosa. Érdekes módon 2007-ben adtak érte többet, talán azért, mert Shelby végig ott volt az aukción, és akkor mesélte, hogy 305 km/órával mérték be vele Nevada államban.

Idén a Barrett-Jackson aukcióján lehet rá licitálni, és valaki vélhetően most is ad érte legalább ötmillió dollárt. Ha nem hatot.