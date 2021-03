11 évig tartott a Ford és az amerikai drifter, Ken Blcok együttműködése, amely olyan csodálatos verdákkal örvendeztette meg az autóbuzéria világába, mint például a Hoonifox vagy a Hoonicorn, melyeket számos Gymkhana-videóban láthattunk. Ennek az útnak azonban most vége, Block hivatalosan is a Škodához igazolt, és be is mutatták első közös autójukat, amivel az amerikai ralibajnokságon indulnak.

Az autó egy Škoda Fabia R5, amely valamennyire eltér az európai versenyeken látottaktól, ugyanis az amerikai szabályok más követelményeket állítanak a nevezők elő. Ezek a változások főként az aerodinamikai elemek különbözőségében nyilvánulnak meg egy laikus számára. A Fabia R5 motorterében alapból 265 lóerős, turbós, négyhengeres erőforrás található, de azt nem tudni, hogy Block és csapata ezen módosított-e. Ha a későbbiekben szerepleni fog az autó a következő Gymkhana-videóban, egész biztos, hogy egy “picit” feltüzelik a vasat.

Block és új autója ezen a hétvégén debütált a 100 Acre Wood Rally-n, ahol a versenyző már hét alkalommal nyert, ezúttal azonban csak a második helyet kaparintotta meg.

