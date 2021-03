Fából faragták ki a Bugatti egyik legújabb típusát, a Centodiecit, amit így – ahogy a méretéből is látszik – csak gyerekek vezethetnek. Mindezt ráadásul mindenféle gond nélkül megtehetik, mivel egy kisebb villanymotort is beépítettek – adta hírül a Carscoops.

A Centodieci fából készült mása az ND – Woodworking Art csapatának az érdeme, egy 17 perces videóban részletesen mutatják be, hogyan is készítik el. Precizitásuk annak tudható be, hogy már régóta foglalkoznak faautók kifaragásával.

Hol is van már a lábbal hajtós Flinstone-autók kora?

Természetesen a valóságban is létezik a Chironon alapuló Centodieci, amiből mindössze tíz példányt épít a Bugatti, W16-os, 1600 lóerősre hangolt motorral. A limitált széria pedig szinte törvényszerűen vonzza magával az exkluzív árat is: 8 millió euróba, vagyis több mint 2,9 milliárd forintba kerül egy ilyen.