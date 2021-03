2012 óta tervezgetik az Aussie Invader 5R alkotói a szárazföldi sebességrekord megdöntését. Már annak idején is beszámoltunk az ambiciózus projektről, de akkor a rakétán, valamint látványterveken kívül nemigen láthattunk mást.

Azóta azonban megépült a jármű, mellyel el szeretnék érni az óránkénti 1000 mérföldes (1609,3 km/órás) sebességet. Ha ez összejönne nekik, azzal bőven túlszárnyalnák az 1997 óta fennálló rekordot, a ThrustSSC által felállított 1227,985 km/órás csúcsot.

A feladatra, azaz a rakétajármű meglovagolására Ausztrália egyik leggyorsabb embere, a 71 éves Rosco McGlashan vállalkozik. A férfi nem kevesebb, mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a sebességrekordok üldözésének terén: ő állította be 1994-ben a mai napig fennálló ausztrál sebességrekordot 802,6 km/órával.

Könnyű dolga így sincs, ugyanis nem lesz egyszerű kordában tartani hatalmas rakétát, melynek maximális tolóereje 84 ezer Nm – ha ezt át akarjuk számítani lóerőre, akkor nagyjából 200 ezer körüli értéket kapunk. A hajtás nem egy kiszuperált vadászgépből származik: McGlashan az új-zélandi Rocket Lab segítségét kérte, akik egy olyan darabot terveztek, mellyel biztonságosabb a száguldás.

Ha a rekordkísérlet sikeres lesz, az nem fog sokáig tartani: mindössze 22 másodpercig fog tartani a menet. Ez a gyorsulás embernek és gépnek is egyaránt megterhelő: utóbbi leginkább a kerekekre vonatkozik, de ezt a problémát könnyen megoldották két 140 kilós alumíniumgörgővel. Előbbinek is fel kell készülnie a hatalmas G-erőkre: csak a lassulás első fázisában, amikor megszűnik a tolóerő, 16 G-s erőhatások érik majd a testét. Majd amikor működésbe lépnek a légfékek, melyek hét tonna erővel lassítják a szerkezetet, az erők még ennél is nagyobbak lehetnek.

Emberfeletti teljesítmény lesz mindez, az kétségtelen, de megvalósulására a tervek szerint 2022-ig kell várni.