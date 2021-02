Manapság tele a YouTube, az Instagram és a TikTok önjelölt influencerekkel, akik azzal próbálnak kitűnni a sokaságból, hogy valami nagyot villantanak. Ez sok esetben egy nagy szabadidő-autó vagy egy sportautó mutogatásával teszik meg.

Két fiatal is ezen gondolkozhatott el, amikor Los Angeles közelében nekiálltak versenyezni a US-101-es autópályán. A főszereplők egy McLaren 720S-sel voltak, míg a legyőzendő ellenfél egy Lamboghini Huracán Spyder volt. Az illegális száguldozást végül utóbbi nyerte, ugyanis a McLaren összetört.

Minderről a kaliforniai autópálya-rendőrök számoltak be Twitter-oldalukon, a résztvevők arcának helyére emojikat helyezve, ám a poszt annyira cinikusan sikerült, hogy jobbnak látták, ha törlik azt. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a két fiatal más tollával ékeskedett: csak bérelték a sportkocsit, melyre ráadásul nem is kötöttek biztosítást arra az esetre, ha történne vele valami – ez a vagánykodási kísérlet így nem csak kínos, de még drága is lett.