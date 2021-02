Amint a repülőgép személyzete észlelte a bajt, azonnal vészhelyzetet jelentett, és a Belgiumban lévő Liege repülőterén szállt le, biztonságosan. A hatóságok az esemény és a repülőgép vizsgálatát megkezdték. Az érintett gép 30 éves, karrierjét a Singapore Airlines flottájában kezdte 1991-ben, 2006-ban alakították át áruszállítóvá. Ez a 747-es 2020. június 3-án járt Ferihegyen, akkor még EW-511TQ lajstromjellel, a fehérorosz Ruby Star légitársaság üzemeltetésében. A gép tavaly novemberben került a Longtail Aviationhez.

A Boeingek nem szerepeltek túl jól ezen a hétvégén, ugyanis egy Denverből Honolulu felé tartó repülőgép hajtóműve is kigyulladt és darabjaira hullott felszállás után. Ezután a gép visszafordult és sikeres kényszerleszállást hajtott végre a denveri repülőtéren. A fedélzeten senki sem sérült meg, a hajtóműről leváló darabok a Denvertől körülbelül 20 kilométerre lévő Broomfield városában szóródtak szét. A lakosság azt hitte, hogy egy komplett repülőgép zuhant le. A helyi rendőrség szerint kész csoda, hogy senki nem sérült meg.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021