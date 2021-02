Egyszerre vérbeli hot-rod, postás autó, netalántán még terepjáró is – elképzelni is nehéz, hogyan fér meg ennyi karakter egymás mellett egyetlen valamiben, ami jelen esetben egy 1971-es Jeep DJ átalakított mása. Így hát az összkép is komplikált: ha akarom, nagyon is menő, ha akarom, retinaégető.

Hófehér külső pofátlanul szerényebbé teszi a hot-rod postás Jeepet. – A képre kattintva galéria nyílik!

Az orra még hasonlít is egy klasszikus Jeepére, viszont ahogy hátrébb megyünk, egyre merészebb jellemvonások jelennek meg kezdve a csilivili motortól a ponyvás napfénytetőn át a szintén túlzásba vitt beltérig. Az igazi optikai sokk pedig akkor ér, amint megpillantjuk, hogy mindezt majdnemhogy a betonig leültették. A csillogó Budnik kerekek a megjelenésre csak rátesznek egy lapáttal, a mögötte piros féknyergekkel megvillanó Wilwood fékrendszerről nem is beszélve.