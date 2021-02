“Nem lehet. A több levegőhöz több benzin is kell. Az injektorok határra vannak méretezve, többet nem nagyon tudnak. Ezen kívül hiába a turbó, nem lehetne megfújni a motort, mert magas a kompresszióviszonya, minimális feltöltés esetén is öngyulladásos égés lenne. Nagyon bele kéne nyúlni a motorba. De nem gondolnám, hogy ezt a kérdést komolyan meg kéne válaszolni, ez csak a szokásos “lehetne-e turbót tenni a” és itt egy tetszőleges autótípus jön jellegű hülyegyerek kérdés.”

Sokan szeretnének erősebb, gyorsabb, fürgébb autót varázsolni jelenlegi verdájukból és ennek érdekében akár a radikális változtatásoktól sem riadnának vissza. De sose felejtsétek el, hogy az élet nem Need for Speed, ahol egy katintással versenyautót varázsolunk egy hétköznapi vasból.

“Lehet. A csomagtartóba, de jobban menni attól nem fog. :) “

De itt még nincs vége, más is szeretné, hogy jobban hasítsa a levegőt a Suzukija, mint egy Hattori Hanzó. Ő kompresszorral operálna, hogy jobban menjen az egyhárom’ ideges.

Természetesen itt is beindult a kommentszekció:

“Igen, de jobban jársz az 1.5-ös motorral, mert ahhoz van külön szett is.”

“És ezt hogy tervezte, uram? Meg amúgy rendesen beépítve többé kerül, mint az autó. De tegyük fel, mindent megoldasz. Mekkora teljesítménynövekedést vársz? Tegyük fel, elérted a célt. Kuplung bírni fogja? Hát nem hiszem, ahogy a váltó meg a motor sem. De egy másik futómű meg persze fék is fog kelleni. Legális? Nem, nem is tudod legálisan megcsinálni. Most úgy gondolod, felesleges, amit leírtam, de majd rájössz, ha lesz felelősségérzeted.”

A Suzuki Ignis egyébként sokat változott az évek során. Ha turbófeltöltő vagy kompresszor nem is, de 12 voltos, akkumulátoros hibrid rendszerrel már elérhető az új modell, amelyet tavaly tavasszal teszteltünk.

*a nyitókép csupán illusztráció!