Ahogy az autóipar egyre inkább az elektromos hajtás felé fordul, és alapjaiban változik meg az általuk kínált termék, úgy a külsőségek terén is elkerülhetetlen a változás. A megújulás szele eléri a márkalogókat is, az eddigi színesebb, 3D-s hatást keltő grafikákat egyszerűbb, minimalista stílusban rajzolják újra.

Ha a Volkswagen már átesett a változáson, akkor valószínűleg a cégcsoport többi tagja is követni fogja. A Škoda esetén is érik a váltás, és már egy esetleges terv is elkezdett keringeni, amiről nem derül ki, hogy egy túlbuzgó grafikus által megálmodott verzió, vagy hivatalos terv.

A Cochespias.net oldalon feltűnt kép erős váltást sejtet, a híres, 1926 óta jelen lévő szárnyas nyílvessző felismerhetetlenné válna, és inkább egy furcsa konnektorra emlékeztetne így. Ez arra utal, hogy inkább csak elméleti tervről van szó, semmint komoly elképzelésről, de abban biztosak lehetünk, hogy lassan a Skodát is utoléri a változás.