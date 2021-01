A kráter sorstársaihoz hasonlóan egy aprócska úthibaként kezdte a ’90-es évek derekán, és ugyan tervben volt a javítása, de a hatóságok ilyen-olyan okokból folyton csak halogatták. Egy helyi férfinél 25 év után telt be a pohár, és Nyikolaj úgy döntött, híressé teszi a lakók életét már negyed évszázada megkeserítő kátyút, mely már az útfelület teljes szélességét elfoglalja.

Oroszország távol-keleti régiója nem az utak általános jó állapotáról ismert. Ennek ékes példája az a Juzsno-Szahalinszk városában található kátyú, mely már 25 éve bosszantja a helyieket, és csapadékos időjárás esetén valóságos medencévé változik – időnként még vízisportolni is lehet rajta, ahogy a nyitóképen az látszik.

Szeptemberben el is indult a kráter Instagram-oldala, és ezalatt már 16 ezer követő kíváncsi az úthiba mindennapjaira. Emiatt először országos hírnévre tett szert a kátyú: a város elöljáróinak kezdett is kínossá válni az ügy, főleg azok után, hogy kiderült, valaki 2014-ben is szólt, hogy csinálják meg az utat. A munkálatokat aztán 2017-re halasztották, majd egy újabb csúsztatással 2024-re.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ya_Luzha_u_doma (@ya_luzha_u_doma) által megosztott bejegyzés

A kellemetlen figyelem ellenére csak időszakos megoldás volt, hogy feltöltötték a gödröt: az első nagyobb esőzés kimosta a krátert, és nagyobb lett, mint valaha volt. A környék lakóinak így persze továbbra is megnehezíti a közlekedését, de elvileg már nem sokáig: idén végre megcsinálják az utcát a felelősök.