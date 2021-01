Azt, hogy valóban tilosban parkolt-e az autós a Hárshegyen, vagy csak egy túlbuzgó természetvédő hagyta az elegáns üzentet az autón, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy ezután kétszer is meggondolja a tulajdonos, hogy oda parkol-e. Még az is lehet, hogy ezzel egy komolyabb bírságot is megúszhat, hiszen a közterület felügyelet bírságol a zöld területen történő parkolásért.

A képet megosztó Facebook csoport komment-szekciójában megy a vita, hogy vajon mivel írhatták az üzenetet az autóra, mi reménykedünk benne, hogy csak sár és nem süllyedt egy bizonyos szint alá az elkövető.

Szerinted mivel írtak az autóra? Sárral 57% (325) Ürülékkel 24% (136) Nem tudom 19% (110)

A tavalyi évet pedig igen trágár hangvételű cetlivel zártuk, amely azért landolt a szélvédőn, mert az autónak egész éjszaka ordított a riasztója.