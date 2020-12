Sietős dolga lehetett annak a budapesti taxisnak, aki Istent és embert nem ismerve száguldott keresztül az Üllői út 18. kerületi szakaszán – az ámokfutást a Bp-i Autósok Közössége olvasója vette videóra.

Ahogyan az a felvételen is látható, a videót készítő autósnak is félre kellett rántania a kormányt, de állítása szerint a taxisofőr később egy piros lámpán is áthajtott, majd kis híján elgázolt egy gyalogost.