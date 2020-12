Nem csak Magyarországon gyakori jelenség a büntetőfékezés: Oroszországban éppúgy akadnak olyanok, akik hasonlóképpen akarnak kibabrálni a többi sofőrrel. A napokban egy ilyen esetről készült egy fedélzeti kamerás felvétel, ami be is járta az internetet.

Ahogyan az a videón is látható, a Hyundai sofőrje akarta féktesztelni a mögötte haladó kamionost, ami sikerült is, azonban a felbőszített kamionos bosszúja nem váratott magára sokáig: előbb hosszú métereken át tolta maga előtt az autóst, majd ki is forgatta.