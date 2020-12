Biztosan volt már jobb napja is a felvételen látható, világoskék Lamborghini Aventador SV sofőrjének, akinek december 15-én nekikoccant egy Ford Fiesta, majd annak sofőrje továbbhajtott a baleset helyszínéről.

A koccanást egy benzinkút biztonsági kamerája is felvette, de amatőr videóban is dokumentálták az Egyesült Királyságban történteket. Nem tudni, mekkora az anyagi kár, de valószínűsíthető, hogy a hátsó lökhárító mellett a diffúzor is megsérült.

A Lamborghini tulajdonosa az interneten kért segítséget, nyomravezetői díjat is ajánlott annak, aki megtalálja a Ford vezetőjét, aki vélhetően a magasabb biztosítási díjaktól menekülve döntött úgy, hogy tettéért inkább nem vállalja a felelősséget.