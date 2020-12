Kétségkívül napjaink egyik legnépszerűbb terepjárója a Ford F-150 Raptor, Amerikában a legfelkapottabb is. Egy bizonyos Westen Champlin azonban gondolt egyet, és úgy döntött, átalakítja Ford F-150 Raptorját… harckocsivá. A youtuber szinte tökéletes munkát végzett, még jól is áll a Raptornak a lánctalp. Mintha így született volna az amerikai sárdagasztó.

Champlin eredeti elképzelése az volt, egy olyan harci pick-upot épít, ami gond nélkül birkózik meg a hegyekkel. Ám lakókörnyezete akadályt gördített küldetése elé, Kansasben ugyanis egy-két sártócsát leszámítva az elővárosi utak a jellemzőek. Nem mindennapi Raptorjával sokszor a rendőrök figyelmét is felkelti, rendszeresen megállítják őt néhány képért és egy gyors szóváltásra.

A videós többekkel is szerette volna összemérni tudását, de, ahogy az a videón is látható, mindenki nemet mond a felkérésre. A terepjáró harci mivoltához jobban igazodó terepeken nagyobb szerencsével jár, ott legalább bebizonyíthatta, hogy a gyakorlatban is sikeresnek bizonyult az átalakítás. A nap végén természetesen egy kiadós zuhany is járt a Raptornak.