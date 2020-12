Ha valamit lehet karácsonyi csodának nevezni így az ünnepek előtt néhány héttel, akkor az az, amikor egy betonkeverő megbillen a kanyarban és az autós még pont ki tud csusszanni alóla, mielőtt teljesen eldől a mixer.

De inkább nézd meg a videót:

Kísértetiesen hasonló eset történt néhány hónapja Lengyelországban. A női sofőr jó reflexeinek köszönhetően még éppen ki tudott térni a jobbkanyarban felboruló betonkeverő útjából. Ezzel ugyanis nemcsak a saját, hanem gyermekei életét is megmentette. Kisebb kár ugyan így is keletkezett az autóban, de akár tragédia is lehetett volna az eset vége.

Óriási szerencse, hogy ezek hatalmas, lomha járművek lassan borulnak el…