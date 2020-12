Az előrejelzések alapján a nyugati megyékben a kezdeti hószállingózást, gyenge havazást követően ónos esőre, fagyott esőre, majd esőre egyaránt számítani kell. Kiemelten Zala megyében, Vas és Győr-Moson-Sopron megyék keleti részén, valamint az ettől kissé keletebbre fekvő területeken az éjféli óráktól kezdve egészen csütörtök délelőttig számíthatnak a közlekedők ónos esőre, emiatt pedig hosszabb menetidőre.

A csapadék halmazállapota csütörtök napközben egyre nagyobb területen esőre vált át, ónos eső, havas eső, havazás legtovább a nyugati határ mentén fordulhat elő.

A Magyar Közút szakemberei a következő napokban is 12 órás, váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli feladatokat. Ónos eső esetén a lehetséges helyszíneken megelőző sószórást végeznek. Ez ugyanakkor csak ott lehet hatásos, ahol kisebb mennyiségű fagyott eső hull, ugyanis az esőzésből átforduló csapadék könnyen lemoshatja a burkolatról a megelőzésképpen kijuttatott síkosságmentesítő anyagokat is, így az ónos eső azonnal a burkolatra tud fagyni. Ráadásul az ónos eső ideje alatt a beavatkozási idők is hosszabbak.