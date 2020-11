Nigel Love, az első világháborús pilóta ötlete volt, hogy repülőgépgyárat és leszállópályát hozzanak létre Sydney közelében. A területet egy ingatlanközvetítő mutatta meg és a bezárás alatt álló helyi vágóhíd juhok és szarvasmarhák legeltetésére használta. Love meglátta a lehetőséget a helyben, hiszen tökéletesen sík volt és az állatok olyan simára legelték a füvet, hogy repülőgépek le- és felszállásához is tökéletesen megfelelt. 3 évre bérelt 80 hektárnyi területet a helyet tulajdonló Kensington Race Club-tól. Ezen a területen fekszik ma is a repülőtér.

Ausztrália legforgalmasabb reptere a Sydney Repülőtér és egyben a világ harmincnyolcadik legforgalmasabbja is. Évente több mint 44 millió utas fordul meg rajta és közel 350 ezer repülés kapcsolható hozzá. Annyi már egészen biztos, hogy ezek a számok sem 2020-ban fognak megdőlni, de néhány gép így is érkezik a három kifutó egyikére.

Hogy ne maradjon kihasználatlan a Botany öbölbe nyúló 16L/34R nevű kifutópálya, ezért a Porsche úgy gondolta, hogy néhány baromi szerencsésnek megmutatja, milyen is az, amikor szinte korlátok nélkül lehet hajtani a 911 Turbo S-t. Normális esetben a kifutón 50 000 lóerős, 300 férőhelyes gépek landolnak és szállnak fel. Igazi bakancslistás tétel a végtelennek tűnő – valójában 2,2 kilométeres – kifutópálya és az irgalmatlanul gyors sportautó kombinációja.

Elég csak lecipőzni mindkét pedált, megvárni a kis kék üzenetet a műszerfalon, miszerint a Launch Control aktív és a fékről leszállva már ki is lő a 911 Turbo S. Hivatalosan 2,7 másodperc alatt eléri a 100-at, további 6,2 másodperc és a 200-at is átlépi. A 650 lóerős Porsche 911-es akár 330 km/órával is repeszthet, de ezzel nem biztos, hogy épp a Csendes-óceán irányába próbálkoznék. Nézd meg videón is a műveletet!