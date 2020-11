Gerhard Berger az egyik leghosszabb ideig versenyző pilóta a Forma-1 történetében, aki 210 versenyen indult és 1984 és 1997 között 10-et meg is nyert. A Scuderia Ferrarinál kétszer is versenyzett, egyszer 1987-től két éven át, aztán 1993-tól szintén további két évig volt az olaszoknál. 1988-ban és ’94-ben is világbajnoki harmadik helyezést ért el. A McLarennél Ayrton Senna csapattársa volt, majd 1997-ben elköszönt az F1-től, de máig aktív résztvevője a motorsport közösségének.

Ha valaki, akkor ő pontosan tudja, hogyan kell bánni a Ferrari F40-essel, amit még 2019 májusában vásárolt magának. A kevesebb mint 30 ezer kilométert futott autót nem élvezhette túl hosszan, hiszen most a Sotheby’s londoni árverésén keresnek új tulajdonost a piros F40-esnek. Várhatóan 350 millió forintnál is többet fizetnek majd a pilóta nem tökéletes, de hitelesen használt állapotú Ferrarijáért.