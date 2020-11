Amíg Európában egyre népszerűbb az automataváltó, addig az amerikai autóbolondok elkezdték felfedezni a kéziváltóban rejlő örömöket és ebből olyan furcsa kombinációk is kijöttek, mint a hárompedálos BMW M6 Gran Coupé. Mára az automaták hatékonyabbak és gyorsabbak a manuális váltóknák, ezért került eredetileg az M5-ös és M6-os modellekbe is duplakuplungos automata. A nagy vízen túl azonban ott volt a lehetőség a kézire is, amivel nem sokan éltek.

23 darab. Mindössze ennyi BMW M6 Gran Coupé Competition készült kéziváltóval, ami igazi ritkasággá teszi. Most a Bring A Trailer-en bukkant fel egy nem túl lélekemelő szürke példány, xenon fényszórókkal, de a lényeg nem is a felszereltség, hanem a hatgangos manuális a középkonzol tövében. Ilyet nagyon ritkán látni hasonló BMW-ben. Annak is megvan az oka.