Látszik ugyan rajta, hogy „megpiszkálták”, mégis sikerült jó munkát végezniük ezzel a BMW M3 E30-cal. Sportkupéját az 1985-ös Frankfurti Autószalonon mutatta be, egy évvel később piacra is dobta a bajor márka, egészen 1991-ig gyártották. A képeken is látható, 1988-as példány a napokban majdnem 53 ezer dollárért, azaz 16 millió forintért kelt el egy árverésen.

Persze, jó, ha van, de a mindenkori autófanatikust elsősorban nem az 1993-tól vezetett szerviztörténet, a Carfax jelentés és a kaliforniai papírok hozzák lázba, a Lachssilber Metallic festés viszont annál inkább, ami tökéletesen illeszkedik az autó vonalaihoz. Több, az európai piacon értékesített modelleken megjelent kiegészítőt szereltek fel a kaliforniai M3-asra, mint például a fényszórótörlőt.

Utólag kerültek fel az autóra az intergált ködfényszórók, az Evolution specifikációjú első lökhárító és motorháztető-tömítések, valamint a Startec utángyártott, füstös hátsó lámpái. Összhangban vannak az autó kinézetével a 17 colos AC Schnitzter felnik is, melyekre Yokohama S-Drive gumikat szereltek (az első tengelyre 215/40-eseket, a hátsóra pedig 235/40-eseket).