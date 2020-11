Tökéletes legyen és korhű, a színe pedig az ezüstön kívül bármi lehet. Mindössze ennyi kérése volt a sirályszárnyas tulajdonosának, amikor leadta az autót restaurálásra az angol műhelybe. A 300 SL gazdája egyébként bíráskodni is szokott a neves Pebble Beach Concours d’Elegance autós szépségversenyen is, így bőven van rálátása, milyen is a jó veterán.

Mindennél értékesebb az eredeti állapot, de mindig öröm olyan 300 SL-t látni, ami nem feltétlenül a vitrinnek készül és ehhez remek alap volt az 1957-es autó. Már csak azért is, mert ez a 300 SL valami miatt a Roadster elejét, függőlegesen álló fényszóróit és hátsó lámpáit kapta. Ezt alakították vissza a hagyományos, körlámpás fazonra, de a lökhárítókat ledobták róla, akárcsak a korabeli versenygépekről.