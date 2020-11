Volt az autóiparnak egy remek korszaka, amikor az amerikai motorokat olasz formatervbe csomagolták és ebből remek, mára ritka sportautók születtek. Ilyen volt az Iso Rivolta is, melyet a mérnök Giotto Bizzarrini és Giorgetto Giugiaro tervezett. Az erős és gyönyörű Rivoltában eredetileg főként Chevrolettől származó V8-as motorok voltak, így kézenfekvő volt az újragondolt verzióhoz is a Corvette alap.

1963-ban mutatták be az Iso Rivolta A3-ast, mely a következő két évben osztályelső lett a Le Mans-i 24 órás versenyen. Az autó formája a mondta szerint hatással volt a későbbi Lamborghini Miura és az Alfa Romeo 33 Stradale vonásaira is. Ezt alkotta újra a merészségéről híres milánói karosszériaépítő, a Zagato is. Itt már nem kézzel kalapált fémből, hanem karbonból készült a karosszéria és a legtöbb stíluselemét modern formában gondolták újra.

19 példány készül majd az Iso Rivolta GTZ-ből, melyben a Corvette Z06-os 6,2 literes, kompresszoros LT4 V8-as blokkja van, hozzá pedig 7 gangos Tremec kéziváltó vagy 8 sebességes automata választható. A 660 lóerős és több mint 880 Nm nyomatékú motor 3,7 másodperc alatt gyorsítja 100-ra a Rivolta GTZ-t és 315 km/óra végsebességet tud. Gyors, az biztos. A Zagato közlése szerint már csak tíz autó vár gazdára.