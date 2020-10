Ferrari F40-est tartani ma már egyre nehezebb feladat. Az alkatrészek árának csak a csillagos ég szab határt, és azoknak a szegény gazdagoknak, akik használják, majd megtörik a legendás olasz típust, nem egyszerű utánpótlást találni.

F40-es ugyanis ritkán akad bontókban, ma már minden porcikája árverésre érdemes darab. Így a plexiborítás nélküli, törött, szárnyát tekintve is hiányos motorházfedél is. Eleve már nem csak az autótulajok, de a jómódú rajongók is vadásznak ezekre, hiszen nincs menőbb, mint egy darabka F40 a nappali falán.